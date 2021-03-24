Жулин: Трусову со счетов сбрасывать не надо

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин подвёл итоги женской короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

«Очень хорошо прокатались девочки: и Аня Щербакова, и Лиза Туктамышева — всё качественно по элементам. Трусова хорошо ехала, но ошибка стоила ей каскада. Если завтра она нормально сделает свой набор, то, думаю, может очень сильно подняться. Что же касается Кихиры, то у неё полоборота недокрученные в тройном акселе и в тулупе в каскаде. За это ей и снизили оценку: сначала было 47, потом 43 за технику», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Также бывший фигурист считает, что Александру Трусову не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за медали.

«Наши — всё равно одни из фавориток. Трусову тоже со счетов сбрасывать не надо. Если говорить о Туктамышевой, то ей надо чисто кататься и вставлять два акселя, видимо. У неё очень хорошая сейчас подготовка, но единственное, видимо, она давно не выступала на соревнованиях такого уровня. Компоненты у неё сильно, конечно, сейчас поджимают», — добавил Жулин.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третью строчку. Ещё одна россиянка — Александра Трусова — располагается на 12-й строчке, уступая лидеру более 16 баллов.

Ранее Мишин отказался комментировать выступление Туктамышевой в короткой программе на ЧМ.