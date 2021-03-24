Ягудин восхитился прокатом Туктамышевой в короткой программе на ЧМ
- © Naoki Nishimura/AFLO
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«Браво, браво, браво! Лизочка наша, императрица! Ещё раз браво! Настолько чистым образом выполнена короткая программа. Ай да профессор Алексей Николаевич Мишин!» — сказал Ягудин во время эфира на Первом канале.
24-летняя Туктамышева чисто исполнила свой прокат и в итоге получила 78,86 балла.
Ранее сообщалось, что Туктамышева занимает первое место на ЧМ перед последней разминкой в короткой программе.