Ягудин восхитился прокатом Туктамышевой в короткой программе на ЧМ

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Ягудин восхитился прокатом Туктамышевой в короткой программе на ЧМ
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Браво, браво, браво! Лизочка наша, императрица! Ещё раз браво! Настолько чистым образом выполнена короткая программа. Ай да профессор Алексей Николаевич Мишин!» — сказал Ягудин во время эфира на Первом канале.

24-летняя Туктамышева чисто исполнила свой прокат и в итоге получила 78,86 балла.

Ранее сообщалось, что Туктамышева занимает первое место на ЧМ перед последней разминкой в короткой программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить