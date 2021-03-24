Источник: агент Капризова начал переговоры по новому контракту с «Миннесотой»

Короткая ссылка
Представитель российского форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова начал обсуждение нового контракта с клубом.
Источник: агент Капризова начал переговоры по новому контракту с «Миннесотой»
  • Reuters

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, агент 23-летнего россиянина Пол Теофанос прибыл в США, чтобы лично провести переговоры.

В нынешнем сезоне Капризов сыграл 30 матчей, в которых набрал 25 (10 + 15) очков.

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, но проводит в НХЛ свой первый сезон.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» с Капризовым проиграла «Колорадо» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить