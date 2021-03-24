Источник: агент Капризова начал переговоры по новому контракту с «Миннесотой»

Представитель российского форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова начал обсуждение нового контракта с клубом.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, агент 23-летнего россиянина Пол Теофанос прибыл в США, чтобы лично провести переговоры.

В нынешнем сезоне Капризов сыграл 30 матчей, в которых набрал 25 (10 + 15) очков.

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, но проводит в НХЛ свой первый сезон.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» с Капризовым проиграла «Колорадо» в матче НХЛ.