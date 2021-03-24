В «Ювентусе» заявили, что Роналду и Пирло останутся в клубе на следующий сезон

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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что туринский клуб не намерен расставаться с нападающим Криштиану Роналду и наставником команды Андреа Пирло.
В «Ювентусе» заявили, что Роналду и Пирло останутся в клубе на следующий сезон
  • Reuters

«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаемый. Помимо этого, Андреа Пирло останется нашим главным тренером на следующий сезон», — сказал в интервью DAZN Недвед, которого цитирует в Twitter Фабрицио Романо.

«Ювентус» вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Порту». После этого появились слухи о том, что Пирло будет уволен, а Роналду покинет команду.

Ранее сообщалось, что Роналду готов вернуться в «Реал».

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