В «Ювентусе» заявили, что Роналду и Пирло останутся в клубе на следующий сезон
- Reuters
«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаемый. Помимо этого, Андреа Пирло останется нашим главным тренером на следующий сезон», — сказал в интервью DAZN Недвед, которого цитирует в Twitter Фабрицио Романо.
«Ювентус» вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Порту». После этого появились слухи о том, что Пирло будет уволен, а Роналду покинет команду.
Ранее сообщалось, что Роналду готов вернуться в «Реал».