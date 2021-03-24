СМИ: УЕФА может отменить правила финансового фейр-плей
- Reuters
По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, вскоре будет объявлено о новой системе финансового контроля, которая предоставит клубам гораздо больше свободы трат.
Правила финансового фейр-плей были введены в 2011 году с целью улучшения общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. В частности, для допуска на турниры УЕФА клубы должны были подтверждать, что они не тратят больше, чем зарабатывают.
Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче Лиги наций УЕФА.