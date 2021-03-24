СМИ: УЕФА может отменить правила финансового фейр-плей

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отказаться от системы правил финансового фейр-плей для клубов.
СМИ: УЕФА может отменить правила финансового фейр-плей
  • Reuters

По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, вскоре будет объявлено о новой системе финансового контроля, которая предоставит клубам гораздо больше свободы трат.

Правила финансового фейр-плей были введены в 2011 году с целью улучшения общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. В частности, для допуска на турниры УЕФА клубы должны были подтверждать, что они не тратят больше, чем зарабатывают.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче Лиги наций УЕФА.

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