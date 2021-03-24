Слуцкая считает, что Трусова психологически «убила» конкуренток исполнением всех четверных прыжков
- РИА Новости
«Это очень здорово, что наша российская девочка владеет всеми четверными прыжками. Да, на самом деле это из разряда фантастики. Ещё несколько лет тому назад мы не могли представить, что планка будет поднята настолько высоко. И думаю, на тренировке Саша уже психологически многих конкурентов убила», — приводит слова Слуцкой РИА Новости.
Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.
Ранее сообщалось, что Трусова чисто исполнила пять четверных на прогоне части произвольной программы.