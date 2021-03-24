Тайсон заявил, что в мае проведёт третий бой с Холифилдом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон сообщил о намерении 29 мая провести поединок с другим бывшим абсолютным чемпионом в тяжёлом весе — Эвандером Холифилдом.

«Хочу всем сообщить, что бой с Холифилдом состоится. Холифилд — скромный парень, он верит в бога, как и я. Хочу добиться успеха 29 мая. Единственное, что осталось сделать, — пересмотреть некоторые пункты в контракте, тогда мы увидим третий бой», — заявил Тайсон в прямом эфире в Instagram гостиницы Haute Living.

Тайсон и Холифилд встречались на ринге дважды. В 1996 году Холифилд одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, а в повторном поединке, который состоялся в 1997 году, Тайсон был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.

Ранее появилась информация, что Тайсон отказался от $25 млн за третий бой с Холифилдом.