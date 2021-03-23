Тайсон отказался от $25 млн за третий бой с Холифилдом

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон отказался от гарантированного гонорара в $25 млн за третий бой против экс-чемпиона мира Эвандера Холифилда.
Тайсон отказался от $25 млн за третий бой с Холифилдом
  • Reuters

«Мы думали, что это уже завершённая сделка, однако она быстро развалилась, когда люди Тайсона отклонили все наши предложения. Мы всё время вели переговоры добросовестно, но, похоже, просто зря потратили время», — цитирует менеджера Холифилда Криса Лоуренса MMAFighting.

Тайсон и Холифилд встречались на ринге дважды. В 1996 году Холифилд одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, а  в повторном поединке, который состоялся в 1997 году, Тайсон был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.

Ранее Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном.

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