Экс-тренер дубля ЦСКА рассказал, кто заменит травмированного Кучаева в молодёжной сборной России

Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин предположил, кто заменит получившего травму Константина Кучаева в составе молодёжной сборной России на чемпионате Европы — 2021.

«На мой взгляд, чуть выше расположится Обляков, поскольку он обладает и качественной передачей, и поставленным ударом. В таком случае руки у него окажутся развязаны, оборонительной работе надо будет посвящать минимум времени. Да, в ЦСКА он действует в опорной зоне, но мы прекрасно понимаем, что Иван не является типичным разрушителем, как Понтус Вернблум. Напротив, он созидатель с хорошей левой ногой», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гришин поделился мнением о попадании в заявку молодёжной сборной 17-летнего Арсена Захаряна.