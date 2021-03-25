Экс-тренер дубля ЦСКА рассказал, кто заменит травмированного Кучаева в молодёжной сборной России
- РИА Новости
«На мой взгляд, чуть выше расположится Обляков, поскольку он обладает и качественной передачей, и поставленным ударом. В таком случае руки у него окажутся развязаны, оборонительной работе надо будет посвящать минимум времени. Да, в ЦСКА он действует в опорной зоне, но мы прекрасно понимаем, что Иван не является типичным разрушителем, как Понтус Вернблум. Напротив, он созидатель с хорошей левой ногой», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Гришин поделился мнением о попадании в заявку молодёжной сборной 17-летнего Арсена Захаряна.