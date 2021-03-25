Гришин о вызове Захаряна в молодёжку на Евро: пригласили не для знакомства

Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о попадании в заявку молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 17-летнего Арсена Захаряна.

«А почему нет, если мальчик четыре игры подряд в РПЛ провёл очень ярко? И пригласили его не для знакомства. Раз Галактионов вызвал Арсена, значит, рассчитывает на него. А если он на тренировках покажет, что сильнее конкурентов, то будет выходить на поле. Сложно сказать, сможет ли Захарян заменить Кучаева на позиции «десятки». Мне больше понравилось, как он выглядел справа в атаке», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер дубля ЦСКА рассказал, кто заменит травмированного Кучаева в молодёжной сборной России.