В Госдуме отреагировали на слова Дюамель о Щербаковой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой.

«Что это за нападки от олимпийской чемпионки? Если она действительно переживает, пусть переживает за себя или за своих родственников. Зачем говорить такие вещи в преддверии чемпионата мира? Анна Щербакова — совсем юная девочка, ещё не хватало, чтобы она переживала и читала гадкие новости», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Он отметил, что слова, на первый взгляд, не очень обидные, но, по его мнению, Дюамель должна понимать, что это высказывание может задеть юную спортсменку и негативно отразиться на её результатах.

«Расценивать такой жест можно по-разному: либо она сказала, не подумав, — тогда она должна извиниться, либо это сделано с каким-то умыслом — в этом случае надо разбираться. Осуждаю поведение олимпийской чемпионки. Она же сама говорит, что Щербакова — юная девочка… Если она юная, зачем лезть в её сторону? Конечно, Дюамель начнёт оправдываться, ведь её начали обвинять в серьёзных вещах», — сказал Свищёв.

Он также подчеркнул, что необходимо обязательно поддержать Щербакову перед началом соревнований.

Дюамель сказала, что не может испытывать удовольствие от катания Щербаковой, так как ей всегда кажется, что россиянка выглядит болезненной. Канадская спортсменка также тогда заявила, что ей хочется видеть победительницу соревнований всесторонне развитым человеком и видеть её радость от успехов.

В начале сезона Щербакова переболела пневмонией.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за её слов в адрес Щербаковой.