Запашный резко ответил чемпиону «Формулы-1» Хэмилтону по поводу драки слонов в цирке Казани
- Reuters
«Мне плевать на Льюиса Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», — цитирует Запашного Sport24.
21 марта в казанском цирке подрались два слона во время представления. Хэмилтон в свою очередь написал в соцсетях, что его возмущает насилие, и задался вопросом, возможно ли остановить подобное в России.
Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1».
Ранее Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном.