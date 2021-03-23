Запашный резко ответил чемпиону «Формулы-1» Хэмилтону по поводу драки слонов в цирке Казани

Известный российский дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отреагировал на высказывание британского пилота команды «Формулы-1» Mercedes Льюиса Хэмилтона по поводу драки слонов в цирке в Казани.

«Мне плевать на Льюиса Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», — цитирует Запашного Sport24.

21 марта в казанском цирке подрались два слона во время представления. Хэмилтон в свою очередь написал в соцсетях, что его возмущает насилие, и задался вопросом, возможно ли остановить подобное в России.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном.