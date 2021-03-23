Запашный резко ответил чемпиону «Формулы-1» Хэмилтону по поводу драки слонов в цирке Казани

Короткая ссылка
Известный российский дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отреагировал на высказывание британского пилота команды «Формулы-1» Mercedes Льюиса Хэмилтона по поводу драки слонов в цирке в Казани.
Запашный резко ответил чемпиону «Формулы-1» Хэмилтону по поводу драки слонов в цирке Казани
  • Reuters

«Мне плевать на Льюиса Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», — цитирует Запашного Sport24.

21 марта в казанском цирке подрались два слона во время представления. Хэмилтон в свою очередь написал в соцсетях, что его возмущает насилие, и задался вопросом, возможно ли остановить подобное в России.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». 

Ранее Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить