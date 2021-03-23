Олич прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА

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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился своими эмоциями от назначения на пост главного тренера московского клуба.
Олич прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА
  • ©официальный сайт ПФК ЦСКА

«Разговоры о том, чтобы я стал главным тренером ЦСКА, начались лишь несколько дней назад. Обсудили моё видение, моё мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы», — приводит слова Олича официальный сайт ЦСКА.

Тренер отметил, что у него не было разговоров о конкретных задачах клуба.

«Я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать», — сказал он.

Также Олич высказался о стадионе московского клуба.

«Я первый раз на этом стадионе, очень красиво! Рад, что его построили. Когда я играл за ЦСКА, своей арены не было. Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня», — добавил он.

Ивица Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В составе московского клуба он трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.

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