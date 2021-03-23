Экс-фигурист Воронов: не хотел бы ничего менять в своей карьере

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Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Воронов рассказал, что бы он изменил в своей спортивной карьере.
Экс-фигурист Воронов: не хотел бы ничего менять в своей карьере
  • Reuters

«Если вы спросите, хотел бы я что-то поменять кардинально, отвечу: «Нет». Я рад, что в своё время оказался в Петербурге и несколько лет тренировался у Алексея Евгеньевича Урманова. Катался на одном льду с Евгением Плющенко, соответственно, имел возможность наблюдать за тем, как работает Алексей Николаевич Мишин. В Питере прошло моё становление и как фигуриста, и как человека. То есть в самый сложный переходный возраст я имел перед глазами прекрасные примеры. Да и вообще дворец спорта «Юбилейный» в то время представлял собой место, где росли и расцветали звёзды мирового масштаба», — сказал Воронов RT.

Ранее Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе.

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