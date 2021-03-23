Газзаев прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА
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«Хочу пожелать успехов Ивице Оличу. Я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внёс свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА», — приводит слова Газзаева Sport24.
Депутат отмечает, что на протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня.
«Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Ивицы Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья», — добавил он.
Ивица Олич играл за ЦСКА под руководством Газзаева с 2003 по 2006 год.
Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.