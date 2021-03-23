Гинер поприветствовал Олича на посту главного тренера ЦСКА
- РИА Новости
«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», — приводит слова Гинера официальный сайт московского клуба.
Президент ЦСКА отметил, что руководство клуба окажет Оличу полную поддержку.
«Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица приумножит наши успехи».
Ивица Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.