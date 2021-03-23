Экс-футболист ЦСКА Гусев высказался о назначении Олича

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев отреагировал на назначение хорвата Ивицы Олича главным тренером армейцев.
Экс-футболист ЦСКА Гусев высказался о назначении Олича
  • Reuters

«Об Оличе могу сказать только хорошее. И в человеческом плане, и футболистом он был прекрасным. Я не знаю его тренерских способностей, поэтому будем следить и смотреть. Если Оличу доверили команду, только результат скажет всё о нём как о тренере. Да, надежда есть. Если бы приходил Газзаев, Слуцкий, Карпин, то можно было бы давать характеристики, потому что это люди, которые давно работают и добивались какого-то результата. Об Ивице сейчас такого сказать не могу», — сказал Гусев «Чемпионату».

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. Сейчас 41-летний хорват входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером команды.

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