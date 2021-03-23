Владелец «Торпедо» объяснил, почему главным тренером команды был назначен Бородюк

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Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев объяснил, почему была выбрана кандидатура Александра Бородюка на должность главного тренера команды.
Владелец «Торпедо» объяснил, почему главным тренером команды был назначен Бородюк
  • © РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Важно было назначить на этот пост человека с торпедовским прошлым, который знает наши традиции и дух. Для него «Торпедо» — важная часть в его карьере. Не забывайте, что у него есть положительный опыт вывода команды в РПЛ. Сейчас эта задача у нас не снимается. Он с удовольствием согласился вновь возглавить «Торпедо». Конечно, для меня составлялся лонг-лист и шорт-лист. Однако я разговаривал только с одним человеком. Причём уже после расторжения контракта с Игнашевичем. Мы нашли понимание с Бородюком. Контракт с ним подписан до конца 2022 года. На этот сезон и на следующий», — цитирует владельца «Торпедо» «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее владелец «Торпедо» подтвердил назначение Бородюка на пост главного тренера команды.

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