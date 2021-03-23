Владелец «Торпедо» объяснил, почему главным тренером команды был назначен Бородюк

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев объяснил, почему была выбрана кандидатура Александра Бородюка на должность главного тренера команды.

«Важно было назначить на этот пост человека с торпедовским прошлым, который знает наши традиции и дух. Для него «Торпедо» — важная часть в его карьере. Не забывайте, что у него есть положительный опыт вывода команды в РПЛ. Сейчас эта задача у нас не снимается. Он с удовольствием согласился вновь возглавить «Торпедо». Конечно, для меня составлялся лонг-лист и шорт-лист. Однако я разговаривал только с одним человеком. Причём уже после расторжения контракта с Игнашевичем. Мы нашли понимание с Бородюком. Контракт с ним подписан до конца 2022 года. На этот сезон и на следующий», — цитирует владельца «Торпедо» «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее владелец «Торпедо» подтвердил назначение Бородюка на пост главного тренера команды.