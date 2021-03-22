Источник: Бородюк назначен новым тренером «Торпедо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо».

Об этом в своём Twitter сообщил футбольный агент Алексей Сафонов. На этой должности 58-летний специалист заменит Сергея Игнашевича, который возглавлял команду с 2019 года.

Бородюк работал спортивным директором в «Торпедо», а в 2013—2014 годах работал главным тренером. Последним клубом Бородюка был австрийский «Хорн», но за полтора месяца клуб под его руководством не провёл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов и Вадим Евсеев входят в число кандидатов на пост главного тренера «Торпедо».