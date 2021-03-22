Коган заявил, что заболевший на ЧМ по фигурному катанию не является членом сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал первый положительный тест на коронавирус на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

«У нашей сборной всё хорошо. Если бы кто-то из нашей команды заболел, тогда бы я не сказал, что у нас всё хорошо. Наша сборная в порядке, они все катаются», — цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

В первый день чемпионата мира по фигурному катанию один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Соревнования завершатся 28 марта.

Ранее на ЧМ по фигурному катанию был выявлен первый положительный тест на коронавирус.