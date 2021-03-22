Латвийская фигуристка поддержала идею поднятия возрастного ценза в женском катании

Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская выразила своё отношение к возможному повышению возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Двоякие ощущения. Когда я была в юном возрасте, то очень злилась, что не проходила на некоторые соревнования. Сейчас же задумываюсь о том, что ценз можно немного поднять. В этом случае будет выступать много возрастных фигуристок, у которых будет больше шансов продолжить свою карьеру. Очень большая разница для организма — соревноваться в 17 лет или в 22. Девочкам, которые младше, им гораздо легче. Я помню себя в том возрасте, мне было очень легко. А сейчас с каждым годом всё тяжелее», — цитирует Кучвальскую Sport24.

22-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Туктамышева заявила, что ни разу не думала о завершении карьеры.