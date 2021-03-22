Кобелев высказался о возможном переходе Черышева в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о целесообразности приобретения полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в команду.

«Об этом должны рассуждать тренеры, которые работают в команде. Черышев достаточно хорошо зарекомендовал себя в матчах за национальную сборную. Мало играет в Испании? Травмы — здесь ничего не поделаешь. Необходимо смотреть на все нюансы. Этим должен заниматься тренерский штаб команды, который будет принимать решение. Черышев играет на левом фланге полузащиты. У «Динамо» сейчас на этой позиции много молодых талантливых парней. Нужен ли там Черышев? Это должны решать люди, которые находятся в команде. Со стороны сказать невозможно, ибо тут важна стратегия развития «Динамо», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду» в матче Примеры.