Игру сборной России со Словакией покажет «Матч ТВ»
Матч сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словакии будут транслировать по «Матч ТВ».
- © РИА Новости / Максим Блинов
Об этом сообщает официальный сайт «Матч ТВ».
Встреча Словакия — Россия состоится 30 марта в 21:45 мск на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет игры сборной России с Мальтой и со Словенией.
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