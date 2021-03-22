Оздоев пропустит матч Мальта — Россия

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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев пропустит предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия.
Оздоев пропустит матч Мальта — Россия
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

«Магомед Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провёл на футбольном поле, часть — в тренажёрном зале. По решению тренерского и медицинского штабов сборной Магомед не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — приводит слова главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Чемпионат».

Встреча Мальта — Россия состоится 24 марта в 22:45 мск на Национальном стадионе в мальтийской Та-Кали.

Ранее сообщалось, что игру Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.

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