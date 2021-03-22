СМИ сообщили об уходе Василия Березуцкого из ЦСКА

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Тренер ЦСКА Василий Березуцкий принял решение покинуть московский клуб.
СМИ сообщили об уходе Василия Березуцкого из ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «Чемпионат», Василий Березуцкий решил уйти из ЦСКА из-за несогласия с видением руководства на развитие московского клуба.

Отмечается, что Алексей Березуцкий, брат Василия Березуцкого, продолжит работу в клубе.

После 23 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера.

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