СМИ сообщили об уходе Василия Березуцкого из ЦСКА
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Как сообщает «Чемпионат», Василий Березуцкий решил уйти из ЦСКА из-за несогласия с видением руководства на развитие московского клуба.
Отмечается, что Алексей Березуцкий, брат Василия Березуцкого, продолжит работу в клубе.
После 23 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера.