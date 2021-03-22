«Чемпионат»: Оздоев продолжает тренироваться индивидуально

Сборная России продолжает подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

По информации «Чемпионата», в ближайшее время в расположение национальной команды на Мальте прибудут полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»), защитники Александр Жиров («Зандхаузен») и Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), а также вратарь Андрей Лунёв («Зенит»).

Сообщается, что полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

24 марта сборная России в гостях сыграет с национальной командой Мальты, 27 марта в Сочи встретится с командой Словении, а 30 марта в на выезде сыграет со Словакией.

Ранее врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Оздоева.