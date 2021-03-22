Коляда заявил четыре четверных прыжка на две программы ЧМ в Стокгольме

Стало известно, какой контент заявили российские фигуристы на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев, российский фигурист Михаил Коляда в короткой программе планирует исполнить четверной тулуп в паре с тройным, а в произвольной — три четверных прыжка.

Евгений Семененко также заявил четыре четверных прыжка на две программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на ЧМ в Стокгольме.