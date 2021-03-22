Коляда заявил четыре четверных прыжка на две программы ЧМ в Стокгольме
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Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев, российский фигурист Михаил Коляда в короткой программе планирует исполнить четверной тулуп в паре с тройным, а в произвольной — три четверных прыжка.
Евгений Семененко также заявил четыре четверных прыжка на две программы.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на ЧМ в Стокгольме.