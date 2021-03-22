Карацев впервые в карьере стал 27-й ракеткой мира

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 27-ю строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22-го марта.

В топ-10 рейтинга ATP также оказались россияне Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (8). Их соотечественник Карен Хачанов расположился на 22-й строчке.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает сербский теннисист Новак Джокович.

20 марта Аслан Карацев завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде. В финале турнира в Дубае Карацев одержал победу над Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Карацев рассказал о своих отношениях с другими российскими теннисистами.