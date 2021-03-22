Карацев впервые в карьере стал 27-й ракеткой мира

Короткая ссылка
Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 27-ю строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22-го марта.
Карацев впервые в карьере стал 27-й ракеткой мира
  • Reuters

В топ-10 рейтинга ATP также оказались россияне Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (8). Их соотечественник Карен Хачанов расположился на 22-й строчке.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает сербский теннисист Новак Джокович.

20 марта Аслан Карацев завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде. В финале турнира в Дубае Карацев одержал победу над Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Карацев рассказал о своих отношениях с другими российскими теннисистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить