Карацев впервые в карьере стал 27-й ракеткой мира
- Reuters
В топ-10 рейтинга ATP также оказались россияне Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (8). Их соотечественник Карен Хачанов расположился на 22-й строчке.
Первое место в рейтинге по-прежнему занимает сербский теннисист Новак Джокович.
20 марта Аслан Карацев завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде. В финале турнира в Дубае Карацев одержал победу над Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР со счётом 6:3, 6:2.
Ранее Карацев рассказал о своих отношениях с другими российскими теннисистами.