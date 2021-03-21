Карацев рассказал о своих отношениях с другими российскими теннисистами

Российский теннисист Аслан Карацев, выигравший титул категории АТР-500 в Дубае, рассказал об отношениях со своими соотечественниками.

«У нас у всех хорошие отношения. При встрече мы всегда разговариваем. Особенно на ATP Cup мы много делились эмоциями, общались. Конечно, я стараюсь услышать совет от каждого игрока. Я могу к ним обратиться, они открыты и готовы помочь. Здорово, что в топ-50 четыре игрока из России. Так мы можем подталкивать друг друга. А Даниил Медведев теперь второй в мире — это невероятное достижение», — цитирует Карацева официальный сайт ATP.

Помимо Медведева и самого Карацева, в топ-50 рейтинга АТР присутствуют также Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Карацев поднимется в топ-30 рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае.