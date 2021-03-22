Резцова: Большунов зазнался и зазвездился, а Клебо относится к соперникам с уважением

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась мнением о скандальном эпизоде между российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Йоханнес Клебо не ломал палку Александру Большунову. То, что он задел его, — это борьба. Если бы Йоханнесу вернули медаль, это было бы справедливо. Александр поступил неправильно, когда поднялся на пьедестал, не поздравив ни обладателя первого места, ни обладателя третьего. Они не виноваты ни в чём. Он очень высокомерно повёл себя — да, меня обидели, я вот такой. Я считаю, что Большунов не прав», — приводит слова Резцовой телеканал «Звезда».

По мнению советской биатлонистки и лыжницы, несмотря на то, что Норвегия всегда была лыжной державой, русские сильнее.

«На сегодняшний день Александр Большунов — сильнейший. Он ведёт себя как сильнейший — нос кверху и всё остальное. А Йоханнес Клебо относится к соперникам с уважением. Александр уже немного зазнался, зазвездился. Они его боятся, будут вставлять ему палки в колёса. Но нельзя так себя вести. Они так себя не ведут. Йоханнес не виноват, он ему ничего плохого не сделал», — добавила она.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее Клебо высказался о скандале в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.