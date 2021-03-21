«Лестер» выбил МЮ из Кубка Англии по футболу

«Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.

Встреча, прошедшая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лестеру» принесли два гола Келечи Ихеаначо, отличившегося на 24-й и 78-й минутах, а также мяч Юри Тилеменса, забившего на 52-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» ответил голом Мейсона Гринвуда на 38-й минуте.

Таким образом, «Лестер» вышел в полуфинал Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Англии по футболу.