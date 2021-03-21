«Лестер» выбил МЮ из Кубка Англии по футболу

Короткая ссылка
«Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.
«Лестер» выбил МЮ из Кубка Англии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лестеру» принесли два гола Келечи Ихеаначо, отличившегося на 24-й и 78-й минутах, а также мяч Юри Тилеменса, забившего на 52-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» ответил голом Мейсона Гринвуда на 38-й минуте.

Таким образом, «Лестер» вышел в полуфинал Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить