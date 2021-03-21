Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Фиорентину» в Серии А

Короткая ссылка
«Милан» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Фиорентину» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Златана Ибрагимовича, отличившегося на девятой минуте, Браима Диаса, поразившего ворота хозяев поля на 57-й минуте и Хакана Чалханоглу, забившего на 72-й минуте.

«Фиорентина» ответила голами Эрика Пульгара, забившего на 17-й минуте, и Франка Рибери, отличившегося на 51-й минуте. Российский форвард Александр Кокорин участия в матче не принимал.

«Милан» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 29 очками — 14-я.

В других матчах 28-го тура «Парма» проиграла «Дженоа» (1:2), «Кротоне» уступил «Болонье» (2:3), «Специя» взяла верх над «Кальяри» (2:1), «Сампдория» победила «Торино» (1:0), а «Удинезе» уступил «Лацио» (0:1).

Ранее сообщалось, что гол Гайча принёс «Беневенто» победу над «Ювентусом» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить