Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Фиорентину» в Серии А

«Милан» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Златана Ибрагимовича, отличившегося на девятой минуте, Браима Диаса, поразившего ворота хозяев поля на 57-й минуте и Хакана Чалханоглу, забившего на 72-й минуте.

«Фиорентина» ответила голами Эрика Пульгара, забившего на 17-й минуте, и Франка Рибери, отличившегося на 51-й минуте. Российский форвард Александр Кокорин участия в матче не принимал.

«Милан» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 29 очками — 14-я.

В других матчах 28-го тура «Парма» проиграла «Дженоа» (1:2), «Кротоне» уступил «Болонье» (2:3), «Специя» взяла верх над «Кальяри» (2:1), «Сампдория» победила «Торино» (1:0), а «Удинезе» уступил «Лацио» (0:1).

Ранее сообщалось, что гол Гайча принёс «Беневенто» победу над «Ювентусом» в Серии А.