«Аталанта» обыграла «Верону» в матче Серии А, Миранчук был заменён на 64-й минуте

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«Аталанта» из Бергамо на выезде одержала победу над «Вероной» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Аталанта» обыграла «Верону» в матче Серии А, Миранчук был заменён на 64-й минуте
  • Reuters

Встреча прошла в Вероне и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 33-й минуте с пенальти забил Руслан Малиновский, а на 42-й украинец ассистировал Дувану Сапате, который удвоил преимущество бергамасков. 

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 64 минуты, после чего был заменён.

«Аталанта» набрала 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (38) находится на девятой строчке.

Ранее источник рассказал, когда к сборной России примкнут Александр Головин, Миранчук и другие легионеры.

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