«Аталанта» обыграла «Верону» в матче Серии А, Миранчук был заменён на 64-й минуте
- Reuters
Встреча прошла в Вероне и завершилась в пользу гостей — 2:0.
На 33-й минуте с пенальти забил Руслан Малиновский, а на 42-й украинец ассистировал Дувану Сапате, который удвоил преимущество бергамасков.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 64 минуты, после чего был заменён.
«Аталанта» набрала 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (38) находится на девятой строчке.
Ранее источник рассказал, когда к сборной России примкнут Александр Головин, Миранчук и другие легионеры.