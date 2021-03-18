Источник рассказал, когда к сборной России примкнут Головин, Миранчук и другие легионеры

Четверо футболистов сборной России смогут примкнуть к национальной команде лишь на Мальте из-за мировой ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, с большой долей вероятности Александр Головин из Франции, Алексей Миранчук из Италии, Фёдор Кудряшов из Турции и Александр Жиров из Германии смогут присоединиться к национальной команде только на Мальте, куда сборная прилетит ближе к вечеру 22 марта. В этом случае они смогут провести с командой только предматчевую тренировку.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года по футболу Мальта — Россия состоится 24 марта.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России проведёт ряд прямых эфиров в TikTok перед групповым этапом ЧЕ.