«Енисей» завоевал чемпионат России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» взял верх над московским «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча прошла в Красноярске и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Енисея» дубль оформил Алмаз Миргазов, а также по разу отличились Олег Толстихин и Илья Лопатин. Бело-голубые ответили голами Владислава Тарасова и Максима Василенко.

Таким образом, «Енисей» завоевал пятый титул чемпиона России в своей истории. Последний раз красноярцы побеждали в национальном первенстве в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что «СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом.