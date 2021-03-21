«Енисей» завоевал чемпионат России по хоккею с мячом

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Красноярский «Енисей» взял верх над московским «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.
«Енисей» завоевал чемпионат России по хоккею с мячом
  • РИА Новости

Встреча прошла в Красноярске и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Енисея» дубль оформил Алмаз Миргазов, а также по разу отличились Олег Толстихин и Илья Лопатин. Бело-голубые ответили голами Владислава Тарасова и Максима Василенко.

Таким образом, «Енисей» завоевал пятый титул чемпиона России в своей истории. Последний раз красноярцы побеждали в национальном первенстве в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что «СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом.

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