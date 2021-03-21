«Каролина» проиграла «Коламбусу» в серии буллитов, Свечников забросил шайбу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс».
«Каролина» проиграла «Коламбусу» в серии буллитов, Свечников забросил шайбу
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Пи-эн-си-Арене» в Роли, завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Автором победного броска в серии стал Оливер Бьёркстранд, на счету которого также взятие ворот в основное время. Еще одну шайбу забросил Сет Джонс. У «Харрикейнз» отличились Уоррен Фегеле и Андрей Свечников. Защитник гостей Владислав Гавриков очков не набрал.

Ранее шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ.

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