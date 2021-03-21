Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 3:1.

В составе «Нью-Йорка» отличились Мика Зибанеджад, Бретт Хауден и Павел Бучневич. Автором единственной шайбы «Вашингтона» стал Джон Карлсон.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. Артемий Панарин очков не набрал, вратарь Александр Георгиев провёл всю игру на скамье запасных. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 24.

Ранее сообщалось, что передача Сергачёва и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго» в НХЛ.