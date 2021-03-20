Чемпиона Евробаскета-2007 Шабалкина сбило такси в Москве

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин рассказал о ДТП, в которое он попал в центре Москвы.

«Однозначно я был неправ, что переходил дорогу где-то в 15—18 м от пешеходного перехода. Хотя это тихая улица в центре Москвы, там всегда так ходим. По видео видно, что как будто я ударил машину, я этого не помню, но, наверно, так и было. После чего он на меня поехал, ударил меня бампером. Я покосился и упал на капот. Когда упал на капот, ударил кулаком по бамперу, но это уже ДТП, я испугался. А дальше всё — он нажал на газ, я уже думал, как мне с капота слезть, потому что если бы на земле стоял, то переживал, что он меня переедет. Я неправ, что переходил в том месте дорогу, это однозначно», — приводит слова Шабалкина «Спорт-Экпресс».

Он отметил, что водитель с ним не связывался относительно произошедшего.

«По реакции человека видно, что, по мне, эта реакция неадекватная. Когда люди так себя ведут, наверно, извинений мне ждать не стоит. Меня сейчас только из травмпункта отпустили, было освидетельствование, брали кровь на алкоголь — стандартные процедуры. Звонили из УВД, его ищут, смотрят, но это как бы уже не столь важно. Важно, что ситуация неприятная, некрасивая, а главное, что самое обидное, на ровном месте. Урок на будущее, что нужно ходить по пешеходному переходу, даже если нет машин. Потому что такая неадекватная реакция, она непредсказуемая», — добавил баскетболист.

Инцидент произошёл 20 марта возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской. Бывший спортсмен, переходя дорогу в неположенном месте, вступил в перепалку с водителем такси, который в результате совершил наезд и провёз чемпиона Европы на капоте, после чего скрылся.

Шабалкин выступал за различные российские клубы, включая «Химки», «Локомотив» и УНИКС, с 2004 по 2013 год. В составе сборной России он завоевал золото Евробаскета-2007 и бронзу Евробаскета-2011.

Ранее сообщалось, что попавший в ДТП Вудс поблагодарил за поддержку гольфистов и болельщиков.