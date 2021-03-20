«Питтсбург» без Малкина победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ
- Reuters
- © Ed Mulholland-USA TODAY Sports
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Зака Астон-Риза, Брайана Раста и Джейка Гюнцеля. Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы.
В составе «Нью-Джерси» отличился Кайл Палмьери. Никита Гусев, Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Питтсбурга» назвал травму Малкина испытанием для команды.