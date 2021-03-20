«Манчестер Сити» победил «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии
- Reuters
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Встреча, прошедшая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Манчестер Сити» принесли голы Илкая Гюндогана и Кевина де Брёйне, забивших на 84-й и 90-й минутах соответственно.
В другом четвертьфинале «Саутгемптон» на выезде победил «Борнмут» со счётом 3:0 благодаря дублю Нейтана Редмонда и голу Муссы Дженепо.
Таким образом, «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» вышли в полуфинал Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что три английские команды сыграют в 1/4 финала ЛЧ во второй раз за три года.