Три английские команды сыграют в 1/4 финала ЛЧ второй раз за три года
- Reuters
В четвертьфинальную стадию нынешнего сезона главного европейского клубного турнира вышли «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Это уже второй случай за последние три года, когда на данной стадии сыграют сразу три английские команды.
В сезоне-2018/19 Англию в четвертьфинале представили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». По итогам того сезона «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0).
Ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21.