Три английские команды сыграют в 1/4 финала ЛЧ второй раз за три года

Три английские команды второй раз за три года пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В четвертьфинальную стадию нынешнего сезона главного европейского клубного турнира вышли «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Это уже второй случай за последние три года, когда на данной стадии сыграют сразу три английские команды.

В сезоне-2018/19 Англию в четвертьфинале представили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». По итогам того сезона «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0).

Ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21.