Чесноков: не знаю, где Карацев был до 27 лет, но он на глазах совершает невероятный взлёт

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

«Карацев — игрок первой десятки мира. Не знаю, где он был до 27 лет, но на наших глазах Аслан совершает невероятный взлёт. Наш теннисист завоевал первый по-настоящему серьёзный титул, проиграв всего пять геймов в финале дубайского турнира. Он не оставил ни единого шанса Харрису», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Он отметил, что в полуфинале Карацев очень уверенно сыграл с соотечественником Андреем Рублёвым.

«Сейчас можно сказать, что Аслан — лучший теннисист России после Медведева и Рублёва», — добавил Чесноков.

В финале турнира в Дубае 27-летний россиянин победил южноафриканца Ллойда Харриса со счётом 6:3, 6:2. Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.

Ранее сообщалось, что Карацев поднимется в топ-30 рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае.