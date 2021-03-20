Чесноков: не знаю, где Карацев был до 27 лет, но он на глазах совершает невероятный взлёт
- РИА Новости
- © Роб Презиосо/Tennis Australia
«Карацев — игрок первой десятки мира. Не знаю, где он был до 27 лет, но на наших глазах Аслан совершает невероятный взлёт. Наш теннисист завоевал первый по-настоящему серьёзный титул, проиграв всего пять геймов в финале дубайского турнира. Он не оставил ни единого шанса Харрису», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
Он отметил, что в полуфинале Карацев очень уверенно сыграл с соотечественником Андреем Рублёвым.
«Сейчас можно сказать, что Аслан — лучший теннисист России после Медведева и Рублёва», — добавил Чесноков.
В финале турнира в Дубае 27-летний россиянин победил южноафриканца Ллойда Харриса со счётом 6:3, 6:2. Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.
Ранее сообщалось, что Карацев поднимется в топ-30 рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае.