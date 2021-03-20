Тренер теннисиста Карацева: он способен играть на уровне первой двадцатки

Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, высказал мнение о прогрессе своего подопечного в нынешнем сезоне.

«С ним мы работаем три года. До этого, до травмы, Аслан был, кажется, 150-м в мире. Обладал арсеналом ударов, но как таковой игры не было, если честно. За это время арсенал ударов мы постарались перевести в игру, которая давала бы успех. Было проделано много психологической работы — как вы понимаете, в спорте, и в теннисе в частности, психология очень важна. Пришлось придумывать эту игру, заставить поверить Аслана и всех вокруг, что он способен играть на высоком уровне», — приводит слова Яцюка ТАСС.

Он отметил, что Карацев смог справиться со сложными моментами в карьере, что принесло свои плоды.

«Ещё год назад мы играли «Фьючерс» и я говорил, что через год Аслан будет в топ-100, потом — в топ-50, при этом он способен играть на уровне первой двадцатки. Наш тренер по ОФП тогда ещё смеялся, и до сегодняшнего момента это всерьёз не воспринимал никто», — добавил специалист.

В конце 2020 года Карацев занимал 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) от 28 декабря. В 2021 году 27-летний россиянин одержал 15 побед при всего двух поражениях — австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира в Дубае и сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Перед стартом соревнований в Дубае, на которых Карацев одержал победу, в рейтинге от 15 марта он занимал 42-е место.

Ранее сообщалось, что Карацев поднимется в топ-30 рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае.