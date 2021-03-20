Тарпищев рассказал, в каком компоненте игры Карацев стал напоминать ему Сафина

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

«Хочется поздравить с успехом и Аслана, и любителей тенниса. Такой невероятный прогресс в этом сезоне — это заслуга их дуэта с тренером Егором Яцюком. У него появился плотный удар, полёт мяча напоминает Марата Сафина в лучшие годы. Тренер сумел исправить технику, а Карацев трудолюбием и настойчивостью добился этого», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финале турнира в Дубае 27-летний россиянин победил южноафриканца Ллойда Харриса со счётом 6:3, 6:2. Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.

Ранее тренер рассказал, что Карацев хочет выступить на Олимпиаде.