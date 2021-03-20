Тренер рассказал, что Карацев хочет выступить на Олимпиаде

Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, что его подопечный намерен выступить на летней Олимпиаде в Токио.

«На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно ещё не думаем, но нужно уже начинать готовиться. Это другой турнир. Олимпиада всегда была значима, и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую», — приводит слова Яцюка ТАСС.

На счету Карацева серебро Универсиады в одиночном разряде, бронза в смешанном, золото в парном, а также две бронзы в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Карацев прокомментировал свою победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира ATP в Дубае.