Тренер рассказал, что Карацев хочет выступить на Олимпиаде

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Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, что его подопечный намерен выступить на летней Олимпиаде в Токио.
Тренер рассказал, что Карацев хочет выступить на Олимпиаде
  • Reuters

«На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно ещё не думаем, но нужно уже начинать готовиться. Это другой турнир. Олимпиада всегда была значима, и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую», — приводит слова Яцюка ТАСС.

На счету Карацева серебро Универсиады в одиночном разряде, бронза в смешанном, золото в парном, а также две бронзы в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Карацев прокомментировал свою победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира ATP в Дубае.

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