Тренер рассказал, что Карацев хочет выступить на Олимпиаде
- Reuters
«На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно ещё не думаем, но нужно уже начинать готовиться. Это другой турнир. Олимпиада всегда была значима, и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую», — приводит слова Яцюка ТАСС.
На счету Карацева серебро Универсиады в одиночном разряде, бронза в смешанном, золото в парном, а также две бронзы в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Карацев прокомментировал свою победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира ATP в Дубае.