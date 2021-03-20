Глава МОК сожалеет о решении не допускать иностранных болельщиков на Игры в Токио

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) сожалеет о решении оргкомитета Игр в Токио провести соревнования без иностранных болельщиков из-за распространения COVID-19.
Глава МОК сожалеет о решении не допускать иностранных болельщиков на Игры в Токио
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мы разделяем разочарование любителей Олимпийских игр со всего мира, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры. Я искренне сожалею об этом, мы знаем, что это большая потеря для всех. С самого начала пандемии мы говорили, что Олимпиада потребует жертв», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Он отметил, что главный приоритет на предстоящих Играх — это безопасность.

«Я знаю, что наши японские партнёры и друзья нелегко пришли к такому решению. Главным приоритетом МОК была, есть и остаётся организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр. Мы стоим плечом к плечу с нашими японскими партнёрами и друзьями, чтобы провести успешные соревнования», — добавил глава МОК.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков.

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