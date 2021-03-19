Хавалов победил Магомедова и защитил титул чемпиона EFC в легчайшем весе

Ренат Хавалов одержал победу над Шарапудином Магомедовым в главном поединке турнира промоушена Eagle Fighting Championship — EFC 34 в Краснодаре.

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