Хавалов победил Магомедова и защитил титул чемпиона EFC в легчайшем весе

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Ренат Хавалов одержал победу над Шарапудином Магомедовым в главном поединке турнира промоушена Eagle Fighting Championship — EFC 34 в Краснодаре.
Хавалов победил Магомедова и защитил титул чемпиона EFC в легчайшем весе
  • © FightSpace / youtube.com

Бой завершился досрочной победой Хавалова во втором раунде.

В других поединках основного карда Жора Айвазян победил Андрея Одинцова техническим нокаутом в первом раунде, Данияр Койшыбек взял верх над Алексеем Кимом единогласным решением судей, Бусурманкул Абдибаит Уулу победил Владислава Королевского раздельным решением судей, и Самандар Муродов выиграл у Абдурахмана Алимагомедова единогласным решением судей.

Владельцем промоушена EFC является завершивший карьеру непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отреагировал на официальное завершение карьеры Нурмагомедова.

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