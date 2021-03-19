Хавалов победил Магомедова и защитил титул чемпиона EFC в легчайшем весе
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Бой завершился досрочной победой Хавалова во втором раунде.
В других поединках основного карда Жора Айвазян победил Андрея Одинцова техническим нокаутом в первом раунде, Данияр Койшыбек взял верх над Алексеем Кимом единогласным решением судей, Бусурманкул Абдибаит Уулу победил Владислава Королевского раздельным решением судей, и Самандар Муродов выиграл у Абдурахмана Алимагомедова единогласным решением судей.
Владельцем промоушена EFC является завершивший карьеру непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Макгрегор отреагировал на официальное завершение карьеры Нурмагомедова.