Черчесов заявил, что участие Миранчука в матче со Словенией в Сочи под вопросом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о ситуации с ограничениями на перемещения российских игроков, выступающих за европейские клубы, перед матчами национальной команды в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Мы и наши соперники будем сталкиваться с этой ситуацией. Вы знаете, что Жиров не может с нами полететь в Словакию, есть некоторые вопросы по Головину и Алексею Миранчуку, смогут ли они приехать в Россию на домашний матч. Только по Кудряшову в этом плане всё гладко. Этими вопросами занимаются в РФС, они ведут переписку с международными федерациями», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

24 марта подопечные Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.

Ранее в «Монако» объяснили, почему Головин не сыграет за сборную России в Сочи.