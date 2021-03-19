Арестованный член исполкома ОКР Власенко рассказал, с чем связано его уголовное дело
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«Глава трёх спортивных федераций утверждает, что уголовное дело, по которому он арестован, связано с финансированием деятельности одной из них», — написала член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в своём Telegram-канале.
Власенко также считает, что его арест может плохо отразиться на выступлениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, из-за чего думает попросить у следователя отпустить его на соревнования.
Басманный суд 17 марта санкционировал арест Власенко до 16 мая.
56-летний Власенко является многократным чемпионом Европы, рекордсменом мира в плавании в категории «Мастерс». С 2010 года занимал пост президента Российской федерации прыжков в воду, с 2016-го — главы федераций синхронного плавания и водного поло. В состав исполкома ОКР он входил с мая 2018 года. Власенко является председателем технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и членом бюро Европейской лиги плавания (LEN).
Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО члена исполкома ОКР Власенко.