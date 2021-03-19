СМИ: Игрок «Локомотива» Игнатьев может перейти в «Зенит»

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Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
СМИ: Игрок «Локомотива» Игнатьев может перейти в «Зенит»
  • ©fclm.ru

По информации телеканала «Матч ТВ», «Локомотив» и Игнатьев не могут договориться о новом контракте.

Московский клуб предлагает продлить контракт на один год, а защитник просит продлить соглашение на два года.

Услуги Игнатьева предложили «Зениту», который заинтересован в усилении позиции правого защитника, но не готов платить футболисту ту же зарплату, что он получал в Москве.

Отмечается, что если условия по зарплате и сроку контракта будут одинаковыми, то игрок выберет «Локомотив».

Ранее сообщалось, что гол Крыховяка помог «Локомотиву» победить «Уфу» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

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